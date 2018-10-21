Alanya'da nöbetçi eczaneler (21.10.2018)

21 Ekim Pazar günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

Alanya'da nöbetçi eczaneler (21.10.2018)
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21 EKİM Pazar günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler yenialanya.com'da.

ALANYA MERKEZ
GÜNEŞ ECZANESİ 
0(242) 511-86-07 SEKERHANE MH. CUMAPAZARI GIRISI LCWAIKIKI DOGU YANI
SAĞLIK ECZANESİ 
0(242) 513-66-67 KADIPASA MAH. IKIZLER SOK. 2 NOLU SAGLIK OCAGI KARSISI
İKSİR ECZANESİ 
0(242) 538-91-30 OBA MAH. FABRİKA CAD. NO:11/A DİŞ HASTANESİ AŞAĞISI,MAKİ KARŞISI,YEŞİL ÇAM KAHVESİ YANI
MAHMUTLAR
AİLE ECZANESİ 
0(242) 528-80-44 MAHMUTLAR MAH.BARBAROS CAD. PTT KARŞISI NO:90/A ALANYA
KONAKLI
YENİ KONAKLI ECZANESİ 
0(242) 565-37-54 KONAKLI MAH. ERTUĞRUL GAZİ CAD. HIRDAVATÇI EROL YANI NO:18/A

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2018, 08:30
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