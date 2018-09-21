Alanya'da nöbetçi eczaneler (21.09.2018)

21 EYLÜL Cuma günü Alanya , Mahmutlar , Konaklı , bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi yenialanya.com'da.
ALANYA MERKEZ
BİLGE ECZANESİ
0(242) 512-75-44 SARAY MAH. BAŞKENT HASTANESİ YANI NO:15 ALANYA
AKSU ECZANESİ
0(242) 512-46-83 GÜLLERPINARI MAH. H. AKÇALIOGLU CAD. 5/E ALANYA/ANTALYA
FARUK ECZANESİ
0(242) 514-23-39 OBA MAH. OBA BAŞKENT HAST. POLİKLİNİK KARŞISI İBİŞLER PETROL KARŞISI
MAHMUTLAR
ANILGAN ECZANESİ
0(242) 528-62-00 4 YOL MEVKİİ, GOLD CİTY OTEL KAVŞAĞI DORİS AYTUR OTEL KARŞISI
KONAKLI
MURAT ECZANESİ
0(242) 565-32-24