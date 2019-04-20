Alanya'da nöbetçi eczaneler (20.04.2019)

20 Nisan 2019 Cumartesi günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

Alanya'da nöbetçi eczaneler (20.04.2019)
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20 Nisan 2019 Cumartesi günü AlanyaMahmutlarKonaklı,bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler yenialanya.com'da

ALANYA MERKEZ
SAĞLIK ECZANESİ 
0(242) 513-66-67 KADIPASA MAH. IKIZLER SOK. 2 NOLU SAGLIK OCAGI KARSISI
TOROS ECZANESİ 
0(242) 513-44-20 SEKERHANE MAH.BELEDİYE DÜĞÜN SALONU YANI DOLMUS DURAGI IÇI
OBA YÜKSEK ECZANESİ 
0(242) 538-98-98 OBA MAH. EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL KARŞISI / ALANYA
MAHMUTLAR
DERİN ECZANESİ 
0(242) 528-72-20 ATATÜRK CAD. OKTAY CEBECİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI NO:87
KONAKLI
IRMAK ECZANESİ 
0(242) 565-29-97 TELATIYE MAH. HALYOLU ÜZERI ISTIKLAL CAD. NO:6/D KONAKLI/ALANYAk.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2019, 08:28
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