Alanya'da nöbetçi eczaneler (19.10.2018)

19 Ekim Cuma günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

Alanya'da nöbetçi eczaneler (19.10.2018)
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19 EKİM Cuma günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler yenialanya.com'da.

ALANYA MERKEZ
SELCEN ECZANESİ 
0(242) 519-07-85 SEKERHANE MH.YAŞAM HASTANESİ ALTI 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI ÜSTÜ KÖY DOLMUŞLARI GİRİŞİ
ALANYA ECZANESİ 
0(242) 513-20-07 GÜLLER PINARI MH. ESREFKAHVECIOGLU CD. BÜYÜK OTEL KARSISI
AY ECZANESİ 
0(242) 515-17-18 CİKCİLLİ MEYDAN PAZARI GİRİŞİ KİPA ARKASI
MAHMUTLAR
GÖKTAŞ ECZANESİ 
0(242) 528-46-14 VATAN CAD. CEZAEVİ KAVŞAĞI SARISOY REST. YANI NO:12/D
KONAKLI
EFE ECZANESİ 
0(242) 565-15-14 ŞARAPSA HAN YANI NO:71/A KONAKLI/ALANYA

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2018, 08:09
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