Alanya'da nöbetçi eczaneler (12.11.2018)

12 Kasım 2018 Pazartesi günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

Alanya'da nöbetçi eczaneler (12.11.2018)
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12 KASIM 2018 Pazartesi günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler yenialanya.com'da.

ALANYA MERKEZ
GÜLERYÜZ ECZANESİ 
0(242) 511-90-05 KIZLARPINARI MAH. 4 NOLU SAGLIK OCAGI YANI MIGROS KARSISI
NOYAN ECZANESİ 
0(242) 513-49-08 SEKERHANE MAH. SEVKET TOKUS CAD. ÖZEL YASAM HASTANESI YANI
NAZ ECZANESİ 
0(242) 513-21-10 OBA MAH. FİDANLIK CAD. No:5/A YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
MAHMUTLAR
AKGÜN ECZANESİ 
0(242) 528-67-17 MENDERES BULVARI ESKİ BELEDİYE BİNASI KARŞISI NO:1
KONAKLI
ÇAĞRICI ECZANESİ 
0(242) 565-37-71 KONAKLI MAH. KEMAL ATLI SEMT POLİKLİNİĞİ ARKASI - YAVUZ ELEKTRİK YANI KONAKLI/ALANYA

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2018, 07:32
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