Alanya'da nöbetçi eczaneler (09.06.2019)

9 Haziran 2019 Pazar günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

Alanya'da nöbetçi eczaneler (09.06.2019)
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9 Haziran 2019 Pazar günü AlanyaMahmutlarKonaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi..

ALANYA MERKEZ
ALPER ECZANESİ 
0(242) 512-88-14 SEVKET TOKUÇ CAD. 25 M.LIK YOL GARANTI BATI ÇAPRAZI
HİDAYET ECZANESİ 
0(242) 511-41-51 OBA MAH. FİDANLIK CAD. YENİ BÖLGE HASTANESİ KARŞISI KAHVELAND YANI
TUNA ECZANESİ 
0(242) 519-03-11 KADIPAŞA MAH. TEL SOK. 2. NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
MAHMUTLAR
AİLE ECZANESİ 
0(242) 528-80-44 MAHMUTLAR MAH.BARBAROS CAD. PTT KARŞISI NO:90/A ALANYA
KONAKLI
YENİ MEVLANA ECZANESİ 
0(242) 565-36-00 KALE MAH. ALAADDIN KEYKUBAT BULVARI NO6/B KONAKLI

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2019, 08:51
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