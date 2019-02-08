Alanya'da nöbetçi eczaneler (08.02.2019)

8 ŞUBAT 2019 Cuma günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı,bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler yenialanya.com'da.
EMRE ECZANESİ
0(242) 572-59-99 OBA MAH.FİDANLIK CAD.NO:9/B-C ALANYA
ŞİRİN ECZANESİ
0(242) 513-14-16 SARAY MH. YUNUS EMRE CD. BASKENT HASTANESI YANI
DEFNE ECZANESİ
0(242) 511-57-24 ŞEVKET TOKUŞ CD. HACET KAVŞAĞI VESTEL YANI SIEMENS KARŞISI NO: 8/A
MAHMUTLAR
ANILGAN ECZANESİ
0(242) 528-62-00 4 YOL MEVKİİ, GOLD CİTY OTEL KAVŞAĞI DORİS AYTUR OTEL KARŞISI
KONAKLI
MERCAN ECZANESİ
0(242) 565-30-20 TELATIYE MAH. HALYOLU ISTIKLAL CAD. BILA NO KONAKLI/ALANYA