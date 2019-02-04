Alanya'da nöbetçi eczaneler (04.02.2019)

04 ŞUBAT 2019 Pazartesi günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı,bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler yenialanya.com'da.
TURUNÇ ECZANESİ
0(242) 522-05-77 SARAY MAH. STAD CAD. ÖZEL ANADOLU HASTANESI KARSISI
SELCEN ECZANESİ
0(242) 519-07-85 SEKERHANE MH.YAŞAM HASTANESİ ALTI 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI ÜSTÜ KÖY DOLMUŞLARI GİRİŞİ
HİDAYET ECZANESİ
0(242) 511-41-51 OBA MAH. FİDANLIK CAD. YENİ BÖLGE HASTANESİ KARŞISI KAHVELAND YANI
MAHMUTLAR
HACETTEPE ECZANESİ
0(242) 528-60-59 MAHMUTLAR MAH. BARBAROS CAD. 152/A
KONAKLI
EFE ECZANESİ
0(242) 565-15-14 ŞARAPSA HAN YANI NO:71/A KONAKLI/ALANYA