Alanya'da nöbetçi eczaneler (03.04.2019)

3 Nisan 2019 Çarşamba günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı,bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler yenialanya.com'da
SEVİNDİ ECZANESİ
0(242) 513-21-57 HAYATE HANIM CAD. NO:14/D SEKERBANK KARSISI
GÖKSU ECZANESİ
0(242) 513-62-79 SEKERHANE MH. SEVKET TOKUÇ CD 25 M.LIK YOL GARANTI BANKASI KARSISI
NUR ECZANESİ
0(242) 515-00-70 CİKCİLLİ SAĞLIK OCAĞI YANI ALANYUM ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÜSTÜ
MAHMUTLAR
AİLE ECZANESİ
0(242) 528-80-44 MAHMUTLAR MAH.BARBAROS CAD. PTT KARŞISI NO:90/A ALANYA
KONAKLI
ÇAĞRICI ECZANESİ
0(242) 565-37-71 KONAKLI MAH. KEMAL ATLI SEMT POLİKLİNİĞİ ARKASI - YAVUZ ELEKTRİK YANI KONAKLI/ALANYA