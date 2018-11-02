Alanya'da nöbetçi eczaneler (02.11.2018)

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ALANYA MERKEZ
Nöbetçi Eczane : TUĞBA ECZANESİ
Telefon : 0(242) 513-33-49
Adres : SARAY MH. YUNUS EMRE CD. BASKENT HASTANESI KARSISI
Nöbetçi Eczane : BERNA AKÇALIOĞLU ECZANESİ
Telefon : 0(242) 513-05-55
Adres : SARAY MAH. STAD CAD. ANADOLU HASTANESİ DOĞU ÇAPRAZI TADIM TANTUNİ YANI
Nöbetçi Eczane : ALAİYE ECZANESİ
Telefon : 0(242) 519-34-35
Adres : GÜLLERPINARI MAH. HUNDAİ BAYİİ ARKASI 3 NOLU SAGLIK OCAGI YANI
MAHMUTLAR
Nöbetçi Eczane : DERİN ECZANESİ
Telefon : 0(242) 528-72-20
Adres : ATATÜRK CAD. OKTAY CEBECİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI NO:87
KONAKLI
Nöbetçi Eczane : MURAT ECZANESİ
Telefon : 0(242) 565-32-24
Adres : GÜZELBAG YOL KAVSAGI KONAKLI ÇARSISI D BLOK NO:49 KONAKLI/ALANYA