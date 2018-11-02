Alanya'da nöbetçi eczaneler (02.11.2018)

2 Kasım cuma günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

Alanya'da nöbetçi eczaneler (02.11.2018)
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2 KASIM cuma günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler yenialanya.com'da

ALANYA MERKEZ

Nöbetçi Eczane : TUĞBA ECZANESİ
Telefon : 0(242) 513-33-49
Adres : SARAY MH. YUNUS EMRE CD. BASKENT HASTANESI KARSISI 

Nöbetçi Eczane : BERNA AKÇALIOĞLU ECZANESİ
Telefon : 0(242) 513-05-55
Adres : SARAY MAH. STAD CAD. ANADOLU HASTANESİ DOĞU ÇAPRAZI TADIM TANTUNİ YANI

Nöbetçi Eczane : ALAİYE ECZANESİ
Telefon : 0(242) 519-34-35
Adres : GÜLLERPINARI MAH. HUNDAİ BAYİİ ARKASI 3 NOLU SAGLIK OCAGI YANI

MAHMUTLAR

Nöbetçi Eczane : DERİN ECZANESİ
Telefon : 0(242) 528-72-20
Adres : ATATÜRK CAD. OKTAY CEBECİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI NO:87 

KONAKLI

Nöbetçi Eczane : MURAT ECZANESİ
Telefon : 0(242) 565-32-24
Adres : GÜZELBAG YOL KAVSAGI KONAKLI ÇARSISI D BLOK NO:49 KONAKLI/ALANYA

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2018, 08:12
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