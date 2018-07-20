Alanya Konaklı Mahmutlar Nöbetçi Eczaneler Listesi -20 Temmuz 2018

20 Temmuz Salı günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, Gazipaşa lokasyonunda size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi yenialanya.com'da
ALANYA MERKEZ
Nöbetçi Eczane :SAĞLIK ECZANESİ
Telefon :0(242) 513-66-67
Adres :KADIPASA MAH. IKIZLER SOK. 2 NOLU SAGLIK OCAGI KARSISI
Nöbetçi Eczane :ASLI ECZANESİ
Telefon :0(242) 519-30-9925
Adres :METRELİK YOL ÜZERİ.BAŞKENT HASTANESİ 150 METRE DOĞUSU TURKCELL PLAZA KARŞISI. 57/A ALANYA
Nöbetçi Eczane :AY ECZANESİ
Telefon :0(242) 515-17-18
Adres :CİKCİLLİ MEYDAN PAZARI GİRİŞİ KİPA ARKASI
MAHMUTLAR
Nöbetçi Eczane :GÖKTAŞ ECZANESİ
Telefon :0(242) 528-46-14
Adres :VATAN CAD. CEZAEVİ KAVŞAĞI SARISOY REST. YANI NO:12/D
KONAKLI
Nöbetçi Eczane :YENİ MEVLANA ECZANESİ
Telefon :0(242) 565-36-00
KALE MAH. ALAADDIN KEYKUBAT BULVARI NO6/B KONAKLI