Alanya Konaklı Mahmutlar Nöbetçi Eczaneler Listesi -20 Temmuz 2018

Bugün açık olan nöbetçi eczane telefon numarası ve adres bilgilerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz

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Alanya Konaklı Mahmutlar Nöbetçi Eczaneler Listesi -20 Temmuz 2018
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20 Temmuz Salı günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, Gazipaşa lokasyonunda size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi yenialanya.com'da

ALANYA MERKEZ

Nöbetçi Eczane :SAĞLIK ECZANESİ 

Telefon :0(242) 513-66-67

Adres :KADIPASA MAH. IKIZLER SOK. 2 NOLU SAGLIK OCAGI KARSISI

Nöbetçi Eczane :ASLI ECZANESİ 

Telefon :0(242) 519-30-9925 

Adres :METRELİK YOL ÜZERİ.BAŞKENT HASTANESİ 150 METRE DOĞUSU TURKCELL PLAZA KARŞISI. 57/A ALANYA

Nöbetçi Eczane :AY ECZANESİ 

Telefon :0(242) 515-17-18

Adres :CİKCİLLİ MEYDAN PAZARI GİRİŞİ KİPA ARKASI


MAHMUTLAR

Nöbetçi Eczane :GÖKTAŞ ECZANESİ 

Telefon :0(242) 528-46-14

Adres :VATAN CAD. CEZAEVİ KAVŞAĞI SARISOY REST. YANI NO:12/D


KONAKLI

Nöbetçi Eczane :YENİ MEVLANA ECZANESİ 

Telefon :0(242) 565-36-00 

KALE MAH. ALAADDIN KEYKUBAT BULVARI NO6/B KONAKLI

YORUM EKLE
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