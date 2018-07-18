Alanya Konaklı Mahmutlar Nöbetçi Eczaneler Listesi -18 Temmuz 2018

18 Temmuz Salı günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, Gazipaşa lokasyonunda size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi yenialanya.com'da
ALANYA MERKEZ
Nöbetçi Eczane : ŞÜKRAN ECZANESİ
Telefon : 0(242) 522-23-73
Adres : SARAY MH. SUGÖZÜ CD. SIFA POLIKLINIGI KARSISI
Nöbetçi Eczane : KASAPOĞLU ECZANESİ
Telefon : 0(242) 511-85-55
Adres : GÜLLERPINARI MH. 25 M.LIK YOL ÜZERI HACET KÖPRÜSÜ SÜVARI GIYIM ÇAPRAZI
Nöbetçi Eczane : KASAPOĞLU ECZANESİ
Telefon : 0(242) 511-85-55
Adres : GÜLLERPINARI MH. 25 M.LIK YOL ÜZERI HACET KÖPRÜSÜ SÜVARI GIYIM ÇAPRAZI
Nöbetçi Eczane : GÜNEYLİOĞLU ECZANESİ
Telefon : 0(242) 513-11-13
Adres : GÜLLERPINARI MH. HASANAKÇALIOGLU CD. DAYIOGLU OTO YIKAMA KARSISI
MAHMUTLAR
Nöbetçi Eczane : ERDEM ECZANESİ
Telefon : 0(242) 528-46-50
Adres : MAHMUTLAR MAH. BARBAROS CAD.NO:158/B YATMAZ TAKSİ YANI MAHMUTLAR
KONAKLI
Nöbetçi Eczane : IRMAK ECZANESİ
Telefon : 0(242) 565-29-97
Adres : TELATIYE MAH. HALYOLU ÜZERI ISTIKLAL CAD. NO:6/D KONAKLI/ALANYA