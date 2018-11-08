Alanya'da nöbetçi eczaneler (8.11.2018)

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ALANYA MERKEZ
ŞİRİN ECZANESİ
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AKSU ECZANESİ
0(242) 512-46-83 GÜLLERPINARI MAH. H. AKÇALIOGLU CAD. 5/E ALANYA/ANTALYA
NUR ECZANESİ
0(242) 515-00-70 CİKCİLLİ SAĞLIK OCAĞI YANI ALANYUM ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÜSTÜ
MAHMUTLAR
HACETTEPE ECZANESİ
0(242) 528-60-59 MAHMUTLAR MAH. BARBAROS CAD. 152/A
KONAKLI
DİKER BÜYÜK ECZANESİ
0(242) 538-76-70 MERKEZ MAH. FATIH CAD. NO:156/A KONAKLI