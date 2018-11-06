Alanya'da nöbetçi eczaneler (6.11.2018)

6 KASIM perşembe günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

Alanya'da nöbetçi eczaneler (6.11.2018)
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6 KASIM perşembe günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler yenialanya.com'da.

ALANYA MERKEZ

Nöbetçi Eczane : ECE ECZANESİ
Telefon : 0(242) 522-32-42
Adres : SARAY MH. SU GÖZÜ CD. SIFA TIP MERKEZI KARSISI 

Nöbetçi Eczane : SELCEN ECZANESİ
Telefon : 0(242) 519-07-85
Adres : SEKERHANE MH.YAŞAM HASTANESİ ALTI 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI ÜSTÜ KÖY DOLMUŞLARI GİRİŞİ

Nöbetçi Eczane : ŞİMŞEK ECZANESİ
Telefon : 0(242) 538-80-90
Adres : OBA MAH. METRO MARKET ARKASI. YENİ ALANYA EĞİTİM ARAŞTIMA HASTANESİ ACİL ÇIKIŞI KARŞISI 

MAHMUTLAR

Nöbetçi Eczane : MERVE NUR ECZANESİ
Telefon : 0(242) 513-85-65
Adres : BARBAROS CAD. CEBECİ 1 SİTESİ NO:72/A DOMİNOS PİZZA YANI MAHMUTLAR

KONAKLI

Nöbetçi Eczane : UĞUR ECZANESİ
Telefon : 0(242) 565-32-91
Adres : KONAKLI MAH. İSTİKLAL CAD. 4/F KONAKLI

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