Alanya'da nöbetçi eczaneler (6.11.2018)

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ALANYA MERKEZ
Nöbetçi Eczane : ECE ECZANESİ
Telefon : 0(242) 522-32-42
Adres : SARAY MH. SU GÖZÜ CD. SIFA TIP MERKEZI KARSISI
Nöbetçi Eczane : SELCEN ECZANESİ
Telefon : 0(242) 519-07-85
Adres : SEKERHANE MH.YAŞAM HASTANESİ ALTI 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI ÜSTÜ KÖY DOLMUŞLARI GİRİŞİ
Nöbetçi Eczane : ŞİMŞEK ECZANESİ
Telefon : 0(242) 538-80-90
Adres : OBA MAH. METRO MARKET ARKASI. YENİ ALANYA EĞİTİM ARAŞTIMA HASTANESİ ACİL ÇIKIŞI KARŞISI
MAHMUTLAR
Nöbetçi Eczane : MERVE NUR ECZANESİ
Telefon : 0(242) 513-85-65
Adres : BARBAROS CAD. CEBECİ 1 SİTESİ NO:72/A DOMİNOS PİZZA YANI MAHMUTLAR
KONAKLI
Nöbetçi Eczane : UĞUR ECZANESİ
Telefon : 0(242) 565-32-91
Adres : KONAKLI MAH. İSTİKLAL CAD. 4/F KONAKLI