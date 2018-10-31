Alanya'da nöbetçi eczaneler (31.10.2018)

31 Ekim Çarşamba günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

Alanya'da nöbetçi eczaneler (31.10.2018)
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31 EKİM Çarşamba günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler yenialanya.com'da.

ALANYA MERKEZ
TUNA ECZANESİ 
0(242) 519-03-11 KADIPAŞA MAH. TEL SOK. 2. NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
TOROS ECZANESİ 
0(242) 513-44-20 SEKERHANE MAH.BELEDİYE DÜĞÜN SALONU YANI DOLMUS DURAGI IÇI
SARE ECZANESİ 
0(242) 538-81-00 OBA MAH. YENİ DEVLET HASTANESİ ACİL ÇIKIŞ YANI
MAHMUTLAR
AKGÜN ECZANESİ 
0(242) 528-67-17 MENDERES BULVARI ESKİ BELEDİYE BİNASI KARŞISI NO:1
KONAKLI
YENİ KONAKLI ECZANESİ 
0(242) 565-37-54 KONAKLI MAH. ERTUĞRUL GAZİ CAD. HIRDAVATÇI EROL YANI NO:18/A

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