Son Dakika
Alanya'da nöbetçi eczaneler (31.08.2019)
31 Ağustos 2019 Cumartesi günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...
Nöbetçi Eczaneler 31.08.2019, 10:06 Melike Temir
ALANYA MERKEZ
BAŞAK ECZANESİ
0(242) 522-20-72 SARAY MH. STAD CD. ÖZEL ANADOLU HASTANESI KARSISI
FİLİZ ECZANESİ
0(242) 513-04-04 SARAY MH. KÜLTÜR CD. BASKENT HASTANESI ACIL YANI
GÜNEYLİOĞLU ECZANESİ
0(242) 513-11-13 GÜLLERPINARI MH. HASANAKÇALIOGLU CD. DAYIOGLU OTO YIKAMA KARSISI
MAHMUTLAR
AYDOĞDU ECZANESİ
0(242) 528-73-21 ATATÜRK CAD. OKTAY CEBECİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI NO:136B/A
KONAKLI
ÇAĞRICI ECZANESİ
0(242) 565-37-71 KONAKLI MAH. KEMAL ATLI SEMT POLİKLİNİĞİ ARKASI - YAVUZ ELEKTRİK YANI KONAKLI/ALANYA
Günün Anketi Tümü