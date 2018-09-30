Alanya'da nöbetçi eczaneler (30.09.2018)

30 EYLÜL Pazar günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi yenialanya.com'da.
ALANYA MERKEZ
BÜKE ECZANESİ
0(242) 519-33-55 SARAY MAH. BAŞKENT HASTANESİ BATISI MİGROS YANI
ALTUNBAŞ ECZANESİ
0(242) 513-60-67 KÜÇÜK HASBAHÇE MAH. 610 SOK. NO:3/B ÇEVREYOLU SEYİR TERASI KAVŞAĞI İSTİKBAL ARKASI ALANYA
AY ECZANESİ
0(242) 515-17-18 CİKCİLLİ MEYDAN PAZARI GİRİŞİ KİPA ARKASI
MAHMUTLAR
AİLE ECZANESİ
0(242) 528-80-44 MAHMUTLAR MAH.BARBAROS CAD. PTT KARŞISI NO:90/A ALANYA
KONAKLI
YENİ KONAKLI ECZANESİ
0(242) 565-37-54 KONAKLI MAH. ERTUĞRUL GAZİ CAD. HIRDAVATÇI EROL YANI NO:18/A