Alanya'da nöbetçi eczaneler (30.05.2019)

30 Mayıs 2019 Perşembe günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

Alanya'da nöbetçi eczaneler (30.05.2019)
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30 MAYIS 2019 Perşembe günü AlanyaMahmutlarKonaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi..

ALANYA MERKEZ
BÜKE ECZANESİ 
0(242) 519-33-55 SARAY MAH. BAŞKENT HASTANESİ BATISI MİGROS YANI
TURUNÇ ECZANESİ 
0(242) 522-05-77 SARAY MAH. STAD CAD. ÖZEL ANADOLU HASTANESI KARSISI
GÜNEYLİOĞLU ECZANESİ 
0(242) 513-11-13 GÜLLERPINARI MH. HASANAKÇALIOGLU CD. DAYIOGLU OTO YIKAMA KARSISI
MAHMUTLAR
DERİN ECZANESİ 
0(242) 528-72-20 ATATÜRK CAD. OKTAY CEBECİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI NO:87
KONAKLI
NUMAN ECZANESİ 
0(553) 405-24-29 TELATİYE MAH. VATAN CAD. PAZAR YERİ SOK.MEDİKAL YANI NO:4/A KONAKLI/ALANYA

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2019, 08:09
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