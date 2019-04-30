Alanya'da nöbetçi eczaneler (30.04.2019)

30 NİSAN 2019 Pazartesi Salı günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi..
ALANYA MERKEZ
BÜKE ECZANESİ
0(242) 519-33-55 SARAY MAH. BAŞKENT HASTANESİ BATISI MİGROS YANI
BERNA AKÇALIOĞLU ECZANESİ
0(242) 513-05-55 SARAY MAH. STAD CAD. ANADOLU HASTANESİ DOĞU ÇAPRAZI TADIM TANTUNİ YANI
SU ECZANESİ
0(242) 512-12-17 GÜLLER PINARI MAH. 25 MT YOL LİDERPAÇA KARŞISI DENİZATI APT.
MAHMUTLAR
ANADOLU ECZANESİ
0(242) 528-81-88 MAHMUTLAR MAH. BARBAROS CAD. ÇAKIR RESİDANCE YAPI KREDİ BANKASI YANI
KONAKLI
MURAT ECZANESİ
0(242) 565-32-24 GÜZELBAG YOL KAVSAGI KONAKLI ÇARSISI D BLOK NO:49 KONAKLI/ALANYA