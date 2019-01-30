Alanya'da nöbetçi eczaneler (30.01.2019)

30 Ocak 2019 Çarşamba günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

Alanya'da nöbetçi eczaneler (30.01.2019)
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29 OCAK 2019 Çarşamba günü AlanyaMahmutlarKonaklı,bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler yenialanya.com'da.

ALANYA MERKEZ
BÜKE ECZANESİ 
0(242) 519-33-55 SARAY MAH. BAŞKENT HASTANESİ BATISI MİGROS YANI
SAĞLIK ECZANESİ 
0(242) 513-66-67 KADIPASA MAH. IKIZLER SOK. 2 NOLU SAGLIK OCAGI KARSISI
İKSİR ECZANESİ 
0(242) 538-91-30 OBA MAH. FABRİKA CAD. NO:11/A DİŞ HASTANESİ AŞAĞISI,MAKİ KARŞISI,YEŞİL ÇAM KAHVESİ YANI
MAHMUTLAR
AİLE ECZANESİ 
0(242) 528-80-44 MAHMUTLAR MAH.BARBAROS CAD. PTT KARŞISI NO:90/A ALANYA
KONAKLI
YENİ MEVLANA ECZANESİ 
0(242) 565-36-00 KALE MAH. ALAADDIN KEYKUBAT BULVARI NO6/B KONAKLI
  

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