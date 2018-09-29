Alanya'da nöbetçi eczaneler (29.09.2018)

29 EYLÜL Cumartesi günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi yenialanya.com'da.
ALANYA MERKEZ
BAŞAK ECZANESİ
0(242) 522-20-72 SARAY MH. STAD CD. ÖZEL ANADOLU HASTANESI KARSISI
SELCEN ECZANESİ
0(242) 519-07-85 SEKERHANE MH.YAŞAM HASTANESİ ALTI 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI ÜSTÜ KÖY DOLMUŞLARI GİRİŞİ
NUR ECZANESİ
0(242) 515-00-70 CİKCİLLİ SAĞLIK OCAĞI YANI ALANYUM ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÜSTÜ
MAHMUTLAR
AYDOĞDU ECZANESİ
0(242) 528-73-21 ATATÜRK CAD. OKTAY CEBECİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI NO:136B/A
KONAKLI
IRMAK ECZANESİ
0(242) 565-29-97