Alanya'da nöbetçi eczaneler (29.05.2019)

29 Mayıs 2019 Çarşamba günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

Alanya'da nöbetçi eczaneler (29.05.2019)
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29 MAYIS 2019 Çarşamba günü AlanyaMahmutlarKonaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi..

ALANYA MERKEZ
BAŞAK ECZANESİ 
0(242) 522-20-72 SARAY MH. STAD CD. ÖZEL ANADOLU HASTANESI KARSISI
YÜKSEK ECZANESİ 
0(242) 511-89-00 SEKERHANE MH. YUNUS GÜCÜOGLU SOK. ÖZEL YASAM HASTANESI KARSISI
NAZ ECZANESİ 
0(242) 513-21-10 OBA MAH. FİDANLIK CAD. No:5/A YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
MAHMUTLAR
ERDEM ECZANESİ 
0(242) 528-46-50 MAHMUTLAR MAH. BARBAROS CAD.NO:158/B YATMAZ TAKSİ YANI MAHMUTLAR
KONAKLI
ÇAĞRICI ECZANESİ 
0(242) 565-37-71 KONAKLI MAH. KEMAL ATLI SEMT POLİKLİNİĞİ ARKASI - YAVUZ ELEKTRİK YANI KONAKLI/ALANYA

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