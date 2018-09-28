Alanya'da nöbetçi eczaneler (28.09.2018)

28 EYLÜL Cuma günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi yenialanya.com'da.
ALANYA MERKEZ
ECE ECZANESİ
0(242) 522-32-42 SARAY MH. SU GÖZÜ CD. SIFA TIP MERKEZI KARSISI
SİPAHİOĞLU ECZANESİ
0(242) 513-19-27 SEKERHANE MH.ECZACILAR CD. CUMA PAZARI
AYNUR ECZANESİ
0(242) 538-91-99 OBA MAH. FİDANLIK CAD. YENİ BÖLGE HASTANESİ KARŞISI NO:5/A ALANYA
MAHMUTLAR
AKGÜN ECZANESİ
0(242) 528-67-17 MENDERES BULVARI ESKİ BELEDİYE BİNASI KARŞISI NO:1
KONAKLI
EFE ECZANESİ
0(242) 565-15-14 ŞARAPSA HAN YANI NO:71/A KONAKLI/ALANYA