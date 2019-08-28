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Alanya'da nöbetçi eczaneler (28.08.2019)
28 Ağustos 2019 Çarşamba günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...
Nöbetçi Eczaneler 28.08.2019, 08:04 Melike Temir
ALANYA MERKEZ
AYYÜCE ECZANESİ
0(242) 511-15-61 SARAY MAH. BAŞKENT HASTANESİ YANI NO:13 ALANYA
DEFNE ECZANESİ
0(242) 511-57-24 ŞEVKET TOKUŞ CD. HACET KAVŞAĞI VESTEL YANI SIEMENS KARŞISI NO: 8/A
MAYA ECZANESİ
0(242) 514-23-83 CUMHURİYET MAH. YAŞAR DOĞU CAD. NO:47/B ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZİ KARŞISI ALANYA
MAHMUTLAR
ERDEM ECZANESİ
0(242) 528-46-50 MAHMUTLAR MAH. BARBAROS CAD.NO:158/B YATMAZ TAKSİ YANI MAHMUTLAR
KONAKLI
YENİ MEVLANA ECZANESİ
0(242) 565-36-00 KALE MAH. ALAADDIN KEYKUBAT BULVARI NO6/B KONAKLI
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