Alanya'da nöbetçi eczaneler (28.06.2019)

28 Haziran 2019 Çarşamba günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

Alanya'da nöbetçi eczaneler (28.06.2019)
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ALANYA MERKEZ
ECE ECZANESİ 
0(242) 522-32-42 SARAY MH. SU GÖZÜ CD. SIFA TIP MERKEZI KARSISI
TEZCAN ECZANESİ 
0(242) 513-78-59 CUMA PAZARI GÜNEY GİRİŞİ ŞEKERCİLER MARKET KARŞISI 3/B (TİCARET ODASI KARŞISI)
NAZ ECZANESİ 
0(242) 513-21-10 OBA MAH. FİDANLIK CAD. No:5/A YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
MAHMUTLAR
CEMRE ECZANESİ 
0(242) 528-80-50 BARBOROS CAD. NO:52 CEBECİ 8 SİT. DEHA OTEL YANI
KONAKLI
YENİ MEVLANA ECZANESİ 
0(242) 565-36-00 KALE MAH. ALAADDIN KEYKUBAT BULVARI NO6/B KONAKLI

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