Alanya'da nöbetçi eczaneler (27.10.2018)

27 EKİM Cumartesi günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler yenialanya.com'da.
ALANYA MERKEZ
SEVİNDİ ECZANESİ
0(242) 513-21-57 HAYATE HANIM CAD. NO:14/D SEKERBANK KARSISI
YÜKSEK ECZANESİ
0(242) 511-89-00 SEKERHANE MH. YUNUS GÜCÜOGLU SOK. ÖZEL YASAM HASTANESI KARSISI
AYNUR ECZANESİ
0(242) 538-91-99 OBA MAH. FİDANLIK CAD. YENİ BÖLGE HASTANESİ KARŞISI NO:5/A ALANYA
MAHMUTLAR
AYDOĞDU ECZANESİ
0(242) 528-73-21 ATATÜRK CAD. OKTAY CEBECİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI NO:136B/A
KONAKLI
IRMAK ECZANESİ
0(242) 565-29-97 TELATIYE MAH. HALYOLU ÜZERI ISTIKLAL CAD. NO:6/D KONAKLI/ALANYA