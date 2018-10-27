Alanya'da nöbetçi eczaneler (27.10.2018)

27 Ekim Cumartesi günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

Alanya'da nöbetçi eczaneler (27.10.2018)
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27 EKİM Cumartesi günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler yenialanya.com'da.

ALANYA MERKEZ
SEVİNDİ ECZANESİ 
0(242) 513-21-57 HAYATE HANIM CAD. NO:14/D SEKERBANK KARSISI
YÜKSEK ECZANESİ 
0(242) 511-89-00 SEKERHANE MH. YUNUS GÜCÜOGLU SOK. ÖZEL YASAM HASTANESI KARSISI
AYNUR ECZANESİ 
0(242) 538-91-99 OBA MAH. FİDANLIK CAD. YENİ BÖLGE HASTANESİ KARŞISI NO:5/A ALANYA
MAHMUTLAR
AYDOĞDU ECZANESİ 
0(242) 528-73-21 ATATÜRK CAD. OKTAY CEBECİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI NO:136B/A
KONAKLI
IRMAK ECZANESİ 
0(242) 565-29-97 TELATIYE MAH. HALYOLU ÜZERI ISTIKLAL CAD. NO:6/D KONAKLI/ALANYA

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