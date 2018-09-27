Alanya'da nöbetçi eczaneler (27.09.2018)

27 EYLÜL Perşembe günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi yenialanya.com'da.
ALANYA MERKEZ
SEVİNDİ ECZANESİ
0(242) 513-21-57 HAYATE HANIM CAD. NO:14/D SEKERBANK KARSISI
NİSA ECZANESİ
0(242) 513-25-26 SARAY MH. YAVUZ SULTAN SELİM CD. BAŞKENT ÜNV. HASTANESİ KARŞISI
AYDOĞAN ECZANESİ
0(242) 513-36-26 OBA MAH. OBA BAŞKENT HAST. SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI İMAMOĞLU MARKET YANI
MAHMUTLAR
GÖKTAŞ ECZANESİ
0(242) 528-46-14 VATAN CAD. CEZAEVİ KAVŞAĞI SARISOY REST. YANI NO:12/D
KONAKLI
DİKER BÜYÜK ECZANESİ
0(242) 538-76-70 MERKEZ MAH. FATIH CAD. NO:156/A KONAKLI