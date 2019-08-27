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Alanya'da nöbetçi eczaneler (27.08.2019)
27 Ağustos 2019 Salı günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...
Nöbetçi Eczaneler 27.08.2019, 08:21 Melike Temir
ALANYA MERKEZ
KOÇAK ECZANESİ
0(242) 513-65-67 SEVKET TOKUÇ CAD. 25 M.LIK YOL GARANTI BANKASI YANI
AKÇALIOĞLU ECZANESİ
0(242) 513-86-45 OBA MAH. FİDANLIK CAD. ALANYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST. YANI NO: 88/D
TUNA ECZANESİ
0(242) 519-03-11 KADIPAŞA MAH. TEL SOK. 2. NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
MAHMUTLAR
ANADOLU ECZANESİ
0(242) 528-81-88 MAHMUTLAR MAH. BARBAROS CAD. ÇAKIR RESİDANCE YAPI KREDİ BANKASI YANI
KONAKLI
IRMAK ECZANESİ
0(242) 565-29-97 TELATIYE MAH. HALYOLU ÜZERI ISTIKLAL CAD. NO:6/D KONAKLI/ALANYA
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