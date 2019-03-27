Alanya'da nöbetçi eczaneler (27.03.2019)

27 MART 2019 Çarşamba günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı,bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler yenialanya.com'da
ALANYA MERKEZ
TURUNÇ ECZANESİ
0(242) 522-05-77 SARAY MAH. STAD CAD. ÖZEL ANADOLU HASTANESI KARSISI
FİLİZ ECZANESİ
0(242) 513-04-04 SARAY MH. KÜLTÜR CD. BASKENT HASTANESI ACIL YANI
EYUP ECZANESİ
0(242) 515-31-30 CİKCİLLİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI ALANYUM ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÜSTÜ
MAHMUTLAR
AKSOY ECZANESİ
0(242) 528-68-73 BARBAROS CAD. MUSTAFA ŞAHİN PARK KARŞISI MİGROS MARKET DOĞUSU NO:9/A
KONAKLI
UĞUR ECZANESİ
0(242) 565-32-91 KONAKLI MAH. İSTİKLAL CAD. 4/F KONAKLI