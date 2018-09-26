Alanya'da nöbetçi eczaneler (26.09.2018)

26 EYLÜL Çarşamba günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi yenialanya.com'da.
ALANYA MERKEZ
FİLİZ ECZANESİ
0(242) 513-04-04 SARAY MH. KÜLTÜR CD. BASKENT HASTANESI ACIL YANI
BERNA AKÇALIOĞLU ECZANESİ
0(242) 513-05-55 SARAY MAH. STAD CAD. ANADOLU HASTANESİ DOĞU ÇAPRAZI TADIM TANTUNİ YANI
ERENLEROBA ECZANESİ
0(242) 538-70-68 CAMİ ALANI MAH. ÇARŞAMBA CAD. OBA
MAHMUTLAR
KARGICAK ECZANESİ
0(242) 526-26-27 KARGICAK LUMOS OTEL YANI, KLAS OTEL ARKASI
KONAKLI
YENİ MEVLANA ECZANESİ
0(242) 565-36-00 KALE MAH. ALAADDIN KEYKUBAT BULVARI NO6/B KONAKLI