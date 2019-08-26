banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Alanya'da nöbetçi eczaneler (26.08.2019)

26 Ağustos 2019 Pazartesi günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

Nöbetçi Eczaneler 26.08.2019, 09:29 Melike Temir
Alanya'da nöbetçi eczaneler (26.08.2019)
banner404

ALANYA MERKEZ
KOÇAK ECZANESİ 
0(242) 513-65-67 SEVKET TOKUÇ CAD. 25 M.LIK YOL GARANTI BANKASI YANI
AKÇALIOĞLU ECZANESİ 
0(242) 513-86-45 OBA MAH. FİDANLIK CAD. ALANYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST. YANI NO: 88/D
TUNA ECZANESİ 
0(242) 519-03-11 KADIPAŞA MAH. TEL SOK. 2. NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
MAHMUTLAR
ANADOLU ECZANESİ 
0(242) 528-81-88 MAHMUTLAR MAH. BARBAROS CAD. ÇAKIR RESİDANCE YAPI KREDİ BANKASI YANI
KONAKLI
IRMAK ECZANESİ 
0(242) 565-29-97 TELATIYE MAH. HALYOLU ÜZERI ISTIKLAL CAD. NO:6/D KONAKLI/ALANYA

#Alanya #nöbetçi eczane #Mahmutlar #Konaklı
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545