Alanya'da nöbetçi eczaneler (26.06.2019)

25 Haziran 2019 Çarşamba günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

Alanya'da nöbetçi eczaneler (26.06.2019)
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ALANYA MERKEZ
TUĞBA ECZANESİ 
0(242) 513-33-49 SARAY MH. YUNUS EMRE CD. BASKENT HASTANESI KARSISI
SAĞLIK ECZANESİ 
0(242) 513-66-67 KADIPASA MAH. IKIZLER SOK. 2 NOLU SAGLIK OCAGI KARSISI
MAYA ECZANESİ 
0(242) 514-23-83 CUMHURİYET MAH. YAŞAR DOĞU CAD. NO:47/B ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZİ KARŞISI ALANYA
MAHMUTLAR
DERİN ECZANESİ 
0(242) 528-72-20 ATATÜRK CAD. OKTAY CEBECİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI NO:87
KONAKLI
MERCAN ECZANESİ 
0(242) 565-30-20 TELATIYE MAH. HALYOLU ISTIKLAL CAD. BILA NO KONAKLI/ALANYA

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