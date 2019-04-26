Alanya'da nöbetçi eczaneler (26.04.2019)

26 NİSAN 2019 Cuma günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi..
ALANYA MERKEZ
AYYÜCE ECZANESİ
0(242) 511-15-61 SARAY MAH. BAŞKENT HASTANESİ YANI NO:13 ALANYA
FARUK ECZANESİ
0(242) 514-23-39 OBA MAH. OBA BAŞKENT HAST. POLİKLİNİK KARŞISI İBİŞLER PETROL KARŞISI
TUNA ECZANESİ
0(242) 519-03-11 KADIPAŞA MAH. TEL SOK. 2. NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
MAHMUTLAR
ANILGAN ECZANESİ
0(242) 528-62-00 4 YOL MEVKİİ, GOLD CİTY OTEL KAVŞAĞI DORİS AYTUR OTEL KARŞISI
KONAKLI
YENİ KONAKLI ECZANESİ
0(242) 565-37-54 KONAKLI MAH. ERTUĞRUL GAZİ CAD. HIRDAVATÇI EROL YANI NO:18/A