Alanya'da nöbetçi eczaneler (26.02.2019)

26 ŞUBAT 2019 Salı günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı,bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler yenialanya.com'da.
ALANYA MERKEZ
ECE ECZANESİ
0(242) 522-32-42 SARAY MH. SU GÖZÜ CD. SIFA TIP MERKEZI KARSISI
NOYAN ECZANESİ
0(242) 513-49-08 SEKERHANE MAH. SEVKET TOKUS CAD. ÖZEL YASAM HASTANESI YANI
FARUK ECZANESİ
0(242) 514-23-39 OBA MAH. OBA BAŞKENT HAST. POLİKLİNİK KARŞISI İBİŞLER PETROL KARŞISI
MAHMUTLAR
HACETTEPE ECZANESİ
0(242) 528-60-59 MAHMUTLAR MAH. BARBAROS CAD. 152/A
KONAKLI
DİKER BÜYÜK ECZANESİ
0(242) 538-76-70 MERKEZ MAH. FATIH CAD. NO:156/A KONAKLI