Alanya'da nöbetçi eczaneler (25.11.2019)

ALANYA MERKEZ

GÜLERYÜZ ECZANESİ

0(242) 511-90-05KIZLARPINARI MAH. 4 NOLU SAGLIK OCAGI YANI MIGROS KARSISI

KAMBUROĞLU ECZANESİ

0(242) 513-50-80ŞEVKET TOKUŞ CAD.25 MTLİK YOL ÜZERİ DENİZBANK YANI AYDOĞAN KUYUMCU KARŞISI

AYNUR ECZANESİ

0(242) 538-91-99OBA MAH. FİDANLIK CAD. YENİ BÖLGE HASTANESİ KARŞISI NO:5/A ALANYA

MAHMUTLAR

KARGICAK ECZANESİ

0(242) 526-26-27KARGICAK LUMOS OTEL YANI, KLAS OTEL ARKASI

KONAKLI

NUMAN ECZANESİ

0(242) 565-20-01TELATİYE MAH. VATAN CAD. PAZAR YERİ SOK.MEDİKAL YANI NO:4/A KONAKLI/ALANYA