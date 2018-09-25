Alanya'da nöbetçi eczaneler (25.09.2018)

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ALANYA MERKEZ
ŞÜKRAN ECZANESİ
0(242) 522-23-73 SARAY MH. SUGÖZÜ CD. SIFA POLIKLINIGI KARSISI
TOROS ECZANESİ
0(242) 513-44-20 SEKERHANE MAH.BELEDİYE DÜĞÜN SALONU YANI DOLMUS DURAGI IÇI
SİNAN ECZANESİ
0(242) 514-29-28 OBA MAH. FİDANLIK CAD. YENİ ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇAPRAZI NO: 88/A
MAHMUTLAR
ERDEM ECZANESİ
0(242) 528-46-50 MAHMUTLAR MAH. BARBAROS CAD.NO:158/B YATMAZ TAKSİ YANI MAHMUTLAR
KONAKLI
IRMAK ECZANESİ
0(242) 565-29-97 TELATIYE MAH. HALYOLU ÜZERI ISTIKLAL CAD. NO:6/D KONAKLI/ALANYA