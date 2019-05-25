Alanya'da nöbetçi eczaneler (25.05.2019)

25 MAYIS 2019 Cumartesi günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi..
ALANYA MERKEZ
SAĞLIK ECZANESİ
0(242) 513-66-67 KADIPASA MAH. IKIZLER SOK. 2 NOLU SAGLIK OCAGI KARSISI
SİPAHİOĞLU ECZANESİ
0(242) 513-19-27 SEKERHANE MH.ECZACILAR CD. CUMA PAZARI
FARUK ECZANESİ
0(242) 514-23-39 OBA MAH. OBA BAŞKENT HAST. POLİKLİNİK KARŞISI İBİŞLER PETROL KARŞISI
MAHMUTLAR
ANADOLU ECZANESİ
0(242) 528-81-88 MAHMUTLAR MAH. BARBAROS CAD. ÇAKIR RESİDANCE YAPI KREDİ BANKASI YANI
KONAKLI
YENİ MEVLANA ECZANESİ
0(242) 565-36-00 KALE MAH. ALAADDIN KEYKUBAT BULVARI NO6/B KONAKLI