Alanya'da nöbetçi eczaneler (24.10.2018)

24 Ekim Çarşamba günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

Alanya'da nöbetçi eczaneler (24.10.2018)
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24 EKİM Çarşamba günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler yenialanya.com'da.
ALANYA MERKEZ
ECE ECZANESİ 
0(242) 522-32-42 SARAY MH. SU GÖZÜ CD. SIFA TIP MERKEZI KARSISI
NOYAN ECZANESİ 
0(242) 513-49-08 SEKERHANE MAH. SEVKET TOKUS CAD. ÖZEL YASAM HASTANESI YANI
GÜLER ECZANESİ 
0(242) 511-39-04 OBA MAH. FİDANLIK CAD. No:72/A YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
MAHMUTLAR
ANILGAN ECZANESİ 
0(242) 528-62-00 4 YOL MEVKİİ, GOLD CİTY OTEL KAVŞAĞI DORİS AYTUR OTEL KARŞISI
KONAKLI
MERCAN ECZANESİ 
0(242) 565-30-20 TELATIYE MAH. HALYOLU ISTIKLAL CAD. BILA NO KONAKLI/ALANYA

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