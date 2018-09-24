Alanya'da nöbetçi eczaneler (24.09.2018)

24 EYLÜL Pazartesi günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi yenialanya.com'da.
ALANYA MERKEZ
SİPAHİOĞLU ECZANESİ
0(242) 513-19-27 SEKERHANE MH.ECZACILAR CD. CUMA PAZARI
ALANYA ECZANESİ
0(242) 513-20-07 GÜLLER PINARI MH. ESREFKAHVECIOGLU CD. BÜYÜK OTEL KARSISI
HİDAYET ECZANESİ
0(242) 511-41-51 OBA MAH. FİDANLIK CAD. YENİ BÖLGE HASTANESİ KARŞISI KAHVELAND YANI
MAHMUTLAR
DERİN ECZANESİ
0(242) 528-72-20 ATATÜRK CAD. OKTAY CEBECİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI NO:87
KONAKLI
MURAT ECZANESİ
0(242) 565-32-24 GÜZELBAG YOL KAVSAGI KONAKLI ÇARSISI D BLOK NO:49 KONAKLI/ALANYA