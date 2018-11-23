Alanya'da nöbetçi eczaneler (23.11.2018)

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ALANYA MERKEZ
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SARE ECZANESİ
0(242) 538-81-00 OBA MAH. YENİ DEVLET HASTANESİ ACİL ÇIKIŞ YANI
MAHMUTLAR
KARGICAK ECZANESİ
0(242) 526-26-27 KARGICAK LUMOS OTEL YANI, KLAS OTEL ARKASI
KONAKLI
MURAT ECZANESİ
0(242) 565-32-24 GÜZELBAG YOL KAVSAGI KONAKLI ÇARSISI D BLOK NO:49 KONAKLI/ALANYA