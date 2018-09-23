Alanya'da nöbetçi eczaneler (23.09.2018)

23 EYLÜL Pazar günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi yenialanya.com'da.
ALANYA MERKEZ
GÜNEŞ ECZANESİ
0(242) 511-86-07 SEKERHANE MH. CUMAPAZARI GIRISI LCWAIKIKI DOGU YANI
KASAPOĞLU ECZANESİ
0(242) 511-85-55 GÜLLERPINARI MH. 25 M.LIK YOL ÜZERI HACET KÖPRÜSÜ SÜVARI GIYIM ÇAPRAZI
SARE ECZANESİ
0(242) 538-81-00 OBA MAH. YENİ DEVLET HASTANESİ ACİL ÇIKIŞ YANI
MAHMUTLAR
CEMRE ECZANESİ
0(242) 528-80-50 BARBOROS CAD. NO:52 CEBECİ 8 SİT. SANAY PAST. YANI
KONAKLI
MERCAN ECZANESİ
0(242) 565-30-20 TELATIYE MAH. HALYOLU ISTIKLAL CAD. BILA NO KONAKLI/ALANYA