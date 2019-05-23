Alanya'da nöbetçi eczaneler (23.05.2019)

23 MAYIS 2019 Perşembe günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...
ALANYA MERKEZ
SEVİNDİ ECZANESİ 0(242) 513-21-57 HAYATE HANIM CAD. NO:14/D SEKERBANK KARSISI
NOYAN ECZANESİ 0(242) 513-49-08 SEKERHANE MAH. SEVKET TOKUS CAD. ÖZEL YASAM HASTANESI YANI
OBA YÜKSEK ECZANESİ 0(242) 538-98-98 OBA MAH. EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL KARŞISI / ALANYA
￼ MAHMUTLAR
CEMRE ECZANESİ 0(242) 528-80-50 BARBOROS CAD. NO:52 CEBECİ 8 SİT. DEHA OTEL YANI
￼ KONAKLI
IRMAK ECZANESİ 0(242) 565-29-97 TELATIYE MAH. HALYOLU ÜZERI ISTIKLAL CAD. NO:6/D KONAKLI/ALANYA