Alanya'da nöbetçi eczaneler (23.03.2019)

23 MART 2019 Cumartesi günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı,bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler yenialanya.com'da.
ALANYA MERKEZ
ŞÜKRAN ECZANESİ
0(242) 522-23-73 SARAY MH. SUGÖZÜ CD. SIFA POLIKLINIGI KARSISI
NOYAN ECZANESİ
0(242) 513-49-08 SEKERHANE MAH. SEVKET TOKUS CAD. ÖZEL YASAM HASTANESI YANI
AKÇALIOĞLU ECZANESİ
0(242) 513-86-45 OBA MAH. FİDANLIK CAD. ALANYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST. YANI NO: 88/D
MAHMUTLAR
ANILGAN ECZANESİ
0(242) 528-62-00 4 YOL MEVKİİ, GOLD CİTY OTEL KAVŞAĞI DORİS AYTUR OTEL KARŞISI
KONAKLI
YENİ KONAKLI ECZANESİ
0(242) 565-37-54 KONAKLI MAH. ERTUĞRUL GAZİ CAD. HIRDAVATÇI EROL YANI NO:18/A