Alanya'da nöbetçi eczaneler (22.10.2018)

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ALANYA MERKEZ
TURUNÇ ECZANESİ
0(242) 522-05-77 SARAY MAH. STAD CAD. ÖZEL ANADOLU HASTANESI KARSISI
TEZCAN ECZANESİ
0(242) 513-78-59 CUMA PAZARI GÜNEY GİRİŞİ ŞEKERCİLER MARKET KARŞISI 3/B (TİCARET ODASI KARŞISI)
SİNAN ECZANESİ
0(242) 514-29-28 OBA MAH. FİDANLIK CAD. YENİ ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇAPRAZI NO: 88/A
MAHMUTLAR
CEMRE ECZANESİ
0(242) 528-80-50 BARBOROS CAD. NO:52 CEBECİ 8 SİT. SANAY PAST. YANI
KONAKLI
YENİ MEVLANA ECZANESİ
0(242) 565-36-00 KALE MAH. ALAADDIN KEYKUBAT BULVARI NO6/B KONAKLI