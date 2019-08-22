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Alanya'da nöbetçi eczaneler (22.08.2019)

22 Ağustos 2019 Perşembe günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

Nöbetçi Eczaneler 22.08.2019, 07:44 Melike Temir
Alanya'da nöbetçi eczaneler (22.08.2019)
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ALANYA MERKEZ
BERNA AKÇALIOĞLU ECZANESİ 
0(242) 513-05-55 SARAY MAH. STAD CAD. ANADOLU HASTANESİ DOĞU ÇAPRAZI TADIM TANTUNİ YANI
ALPER ECZANESİ 
0(242) 512-88-14 SEVKET TOKUÇ CAD. 25 M.LIK YOL GARANTI BATI ÇAPRAZI
OBA YÜKSEK ECZANESİ 
0(242) 538-98-98 OBA MAH. EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL KARŞISI / ALANYA
MAHMUTLAR
ANILGAN ECZANESİ 
0(242) 528-62-00 4 YOL MEVKİİ, GOLD CİTY OTEL KAVŞAĞI DORİS AYTUR OTEL KARŞISI
KONAKLI
ÇAĞRICI ECZANESİ 
0(242) 565-37-71 KONAKLI MAH. KEMAL ATLI SEMT POLİKLİNİĞİ ARKASI - YAVUZ ELEKTRİK YANI KONAKLI/ALANYA

#Alanya #nöbetçi #eczane
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