Alanya'da nöbetçi eczaneler (22.04.2019)

22 NİSAN 2019 Pazartesi günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...
ALANYA MERKEZ
TUĞBA ECZANESİ
0(242) 513-33-49 SARAY MH. YUNUS EMRE CD. BASKENT HASTANESI KARSISI
ŞAHİN ECZANESİ
0(242) 513-49-23 25 METRELİK YOL ÜZERİ HACET KÖPRÜSÜ HANCI PASTANESİ YANI
GÜLAY ECZANESİ
0(242) 515-13-63 CİKCİLLİ SAĞLIK OCAĞI YANI ALANYUM ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÜSTÜ
MAHMUTLAR
ANADOLU ECZANESİ
0(242) 528-81-88 MAHMUTLAR MAH. BARBAROS CAD. ÇAKIR RESİDANCE YAPI KREDİ BANKASI YANI
KONAKLI
YENİ MEVLANA ECZANESİ
0(242) 565-36-00 KALE MAH. ALAADDIN KEYKUBAT BULVARI NO6/B KONAKLI