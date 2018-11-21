Alanya'da nöbetçi eczaneler (21.11.2018)

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ALANYA MERKEZ
SİPAHİOĞLU ECZANESİ
0(242) 513-19-27 SEKERHANE MH.ECZACILAR CD. CUMA PAZARI
AKSU ECZANESİ
0(242) 512-46-83 GÜLLERPINARI MAH. H. AKÇALIOGLU CAD. 5/E ALANYA/ANTALYA
ALAİYE ECZANESİ
0(242) 519-34-35 GÜLLERPINARI MAH. HUNDAİ BAYİİ ARKASI 3 NOLU SAGLIK OCAGI YANI
MAHMUTLAR
MERVE NUR ECZANESİ
0(242) 513-85-65 BARBAROS CAD. CEBECİ 1 SİTESİ NO:72/A DOMİNOS PİZZA YANI MAHMUTLAR
KONAKLI
ÇAĞRICI ECZANESİ
0(242) 565-37-71 KONAKLI MAH. KEMAL ATLI SEMT POLİKLİNİĞİ ARKASI - YAVUZ ELEKTRİK YANI KONAKLI/ALANYA