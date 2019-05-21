Alanya'da nöbetçi eczaneler (21.05.2019)

21 MAYIS 2019 Salı günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...
ALANYA MERKEZ
TUĞBA ECZANESİ
0(242) 513-33-49 SARAY MH. YUNUS EMRE CD. BASKENT HASTANESI KARSISI
ECE ECZANESİ
0(242) 522-32-42 SARAY MH. SU GÖZÜ CD. SIFA TIP MERKEZI KARSISI
EYUP ECZANESİ
0(242) 515-31-30 CİKCİLLİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI ALANYUM ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÜSTÜ
MAHMUTLAR
AİLE ECZANESİ
0(242) 528-80-44 MAHMUTLAR MAH.BARBAROS CAD. PTT KARŞISI NO:90/A ALANYA
KONAKLI
MURAT ECZANESİ
0(242) 565-32-24 GÜZELBAG YOL KAVSAGI KONAKLI ÇARSISI D BLOK NO:49 KONAKLI/ALANYA