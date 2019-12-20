Alanya'da nöbetçi eczaneler (20.12.2019)

ALANYA MERKEZ

GÜNEŞ ECZANESİ

0(242) 511-86-07SEKERHANE MH. CUMAPAZARI GIRISI LCWAIKIKI DOGU YANI

ECE ECZANESİ

0(242) 522-32-42SARAY MH. SU GÖZÜ CD. SIFA TIP MERKEZI KARSISI

NUR ECZANESİ

0(242) 515-00-70CİKCİLLİ SAĞLIK OCAĞI YANI ALANYUM ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÜSTÜ

MAHMUTLAR

AYDOĞDU ECZANESİ

0(242) 528-73-21ATATÜRK CAD. OKTAY CEBECİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI NO:136B/A

KONAKLI

ÇAĞRICI ECZANESİ

0(242) 565-37-71KONAKLI MAH. KEMAL ATLI SEMT POLİKLİNİĞİ ARKASI - YAVUZ ELEKTRİK YANI KONAKLI/ALANYA