Alanya'da nöbetçi eczaneler (20.11.2018)

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NOYAN ECZANESİ
0(242) 513-49-08 SEKERHANE MAH. SEVKET TOKUS CAD. ÖZEL YASAM HASTANESI YANI
SİNAN ECZANESİ
0(242) 514-29-28 OBA MAH. FİDANLIK CAD. YENİ ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇAPRAZI NO: 88/A
MAHMUTLAR
CEMRE ECZANESİ
0(242) 528-80-50 BARBOROS CAD. NO:52 CEBECİ 8 SİT. SANAY PAST. YANI
KONAKLI
EFE ECZANESİ
0(242) 565-15-14 ŞARAPSA HAN YANI NO:71/A KONAKLI/ALANYA